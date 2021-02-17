Большая сенсация Australian Open. Мухова неожиданно выбила первую ракетку

17 февраля состоялся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии (WTA 1) сенсационно проиграла Каролине Муховой из Чехии (WTA 27).
Игра длилась 1 час 51 минуту и завершилась в трех сетах.
Australian Open 2021
Женщины. 1/4 финала
Эшли Барти (Австралия) [1] – Каролина Мухова (Чехия) [25] – 6:1, 3:6, 2:6
В полуфинале Мухова будет играть против одной из американок, Дженнифер Брэди или Джессики Пегулы.
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Источник — Sport.ua
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