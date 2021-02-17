Большая сенсация Australian Open. Мухова неожиданно выбила первую ракетку

17 февраля состоялся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии

  • 17.02.2021 04:14
  • 85 просмотров
  • 0 комментариев
Большая сенсация Australian Open. Мухова неожиданно выбила первую ракетку
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 февраля состоялся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии (WTA 1) сенсационно проиграла Каролине Муховой из Чехии (WTA 27).

Игра длилась 1 час 51 минуту и завершилась в трех сетах.

Australian Open 2021

Женщины. 1/4 финала

Эшли Барти (Австралия) [1] – Каролина Мухова (Чехия) [25] – 6:1, 3:6, 2:6

В полуфинале Мухова будет играть против одной из американок, Дженнифер Брэди или Джессики Пегулы. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности