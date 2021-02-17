Н. Киченок / К. Бондаренко – Блинкова / Потапова. LIVE трансляция

17 февраля украинки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок сыграют в четвертьфинале турнира в Мельбурне, который проходит параллельно Открытому чемпионату Австралии.
В матче за выход в полуфинал соревнований под названием Phillip Island Trophy Катя и Надя сразятся с россиянками Анной Блинковой и Анастасией Потаповой.
Встреча начнется вторым запуском после матча Чань / Чань – Ниномия / Ван. Ориентировочное время начала – 03:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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