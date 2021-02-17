Н. Киченок / К. Бондаренко – Блинкова / Потапова. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию 1/4 финала на турнире в Мельбурне

  • 17.02.2021 01:44
  • 77 просмотров
  • 1 комментарий
Н. Киченок / К. Бондаренко – Блинкова / Потапова. LIVE трансляция
© Tennis Australia. Катерина Бондаренко и Надежда Киченок

17 февраля украинки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок сыграют в четвертьфинале турнира в Мельбурне, который проходит параллельно Открытому чемпионату Австралии.

В матче за выход в полуфинал соревнований под названием Phillip Island Trophy Катя и Надя сразятся с россиянками Анной Блинковой и Анастасией Потаповой.

Встреча начнется вторым запуском после матча Чань / Чань – Ниномия / Ван. Ориентировочное время начала – 03:30 по Киеву.

 

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    24forever
    online
      24forever, 17.02.2021 02:21
    0
    ох уж эта русскоговорящая Австралия в ЭТОМ году
    Ссылка
    24forever
    online
      24forever, 17.02.2021 02:21
    0
    ох уж эта русскоговорящая Австралия в ЭТОМ году
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности