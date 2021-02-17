Лопатецкая проиграла стартовый матч на турнире ITF в Турции

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№346 WTA) завершила выступления на 15-тысячнике ITF в Турции.
В матче первого круга украинка, посеянная под вторым номером, проиграла румынке Андрее Присэкариу (№658 WTA), которая преодолела квалификацию.
Отметим, что в рамках этого турнира с победы стартовала пятая сеяная украинка Марианна Закарлюк.
Анталья. Второй круг
Дарья Лопатецкая (Украина, 2) – Андрея Присэкариу (Румыния, Q) – 3:6, 4:6
Марианна Закарлюк (Украина, 5) - Ане Минтеги дель Ольмо (Испания) – 3:6, 6:4, 7:6(4)
В мужском турнире первый круг преодолел Георгий Кравченко, Данил Веремейчук проиграл стартовый матч.
Источник — Sport.ua
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