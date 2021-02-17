Лопатецкая проиграла стартовый матч на турнире ITF в Турции

Марианна Закарлюк начала соревнования с победы

  • 17.02.2021 20:25
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  • 1 комментарий
Лопатецкая проиграла стартовый матч на турнире ITF в Турции
© ФТУ. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№346 WTA) завершила выступления на 15-тысячнике ITF в Турции.

В матче первого круга украинка, посеянная под вторым номером, проиграла румынке Андрее Присэкариу (№658 WTA), которая преодолела квалификацию.

Отметим, что в рамках этого турнира с победы стартовала пятая сеяная украинка Марианна Закарлюк.

Анталья. Второй круг
Дарья Лопатецкая (Украина, 2) – Андрея Присэкариу (Румыния, Q) – 3:6, 4:6
Марианна Закарлюк (Украина, 5) - Ане Минтеги дель Ольмо (Испания) – 3:6, 6:4, 7:6(4)

В мужском турнире первый круг преодолел Георгий Кравченко, Данил Веремейчук проиграл стартовый матч.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 17.02.2021 21:26
    0
    позорище!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 17.02.2021 21:26
    0
    позорище!
    Ссылка
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