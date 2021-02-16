Снигур в трехчасовом поединке удачно стартовала на турнире в Германии

Украинская теннисистка Дарья Снигур на турнире AK Ladies Open в Германии сумела пробиться во второй раунд.
Снигур в трехчасовом поединке обыграла Яну Фетт из Хорватии - 6:7(2), 6:3, 6:3.
Следующей соперницей будет Исалин Бонавентюр (Бельгия) или Юле Нимайер (Германия).
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Источник — Большой теннис Украины
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