Новак Джокович – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 февраля состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором сыграет лидер мирового рейтинга Новак Джокович.
За путевку в полуфинал серб сразится против седьмого номера посева Александра Зверева из Германии.
Встреча начнется в 12:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались 7 раз, Джокович выиграл 5 матчей.
Победитель матча сразится за место в финале с квалифаером Асланом Карацевым.
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Источник — Sport.ua
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