Определились все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин

В понедельник на кортах Мельбурна состоялись матчи четвертого круга одиночной сетки у мужчин. Играла нижняя часть турнирной сетки.

Второй номер посева Рафаэль Надаль уверенно обыграл итальянца Фабио Фоньини. Россиянин Даниил Медведев проделал подобный трюк в матче с американцем Маккензи Макдональдом.

Норвежец Каспер Рууд снялся после второго сета против Андрея Рублева из России, а итальянец Маттео Берреттини не вышел на матч против Стефаноса Циципаса из Греции из-за травмы, полученной в предыдущем матче.

Australian Open. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев [7] – Каспер Рууд [24] – 6:2, 7:6(3) - отказ

Даниил Медведев [4] – Маккензи МакДональд – 6:4, 6:2, 6:3

Стефанос Циципас [5] – Маттео Берреттини [9] – техническая победа

Рафаэль Надаль [2] – Фабио Фоньини [16] – 6:3, 6:4, 6:2

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Александр Зверев [6]

Григор Димитров [18] – Аслан Карацев [Q]

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев [7] – Даниил Медведев [4]

Стефанос Циципас [5] – Рафаэль Надаль [2]