Определились все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин

В четвертьфинал вышли сразу три спортсмена из России

  • 15.02.2021 14:22
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Определились все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Фоньини и Рафаэль Надаль

В понедельник на кортах Мельбурна состоялись матчи четвертого круга одиночной сетки у мужчин. Играла нижняя часть турнирной сетки.

Второй номер посева Рафаэль Надаль уверенно обыграл итальянца Фабио Фоньини. Россиянин Даниил Медведев проделал подобный трюк в матче с американцем Маккензи Макдональдом.

Норвежец Каспер Рууд снялся после второго сета против Андрея Рублева из России, а итальянец Маттео Берреттини не вышел на матч против Стефаноса Циципаса из Греции из-за травмы, полученной в предыдущем матче.

Australian Open. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

  Андрей Рублев [7] –  Каспер Рууд [24] – 6:2, 7:6(3) - отказ
  Даниил Медведев [4] –  Маккензи МакДональд – 6:4, 6:2, 6:3

  Стефанос Циципас [5] –  Маттео Берреттини [9] – техническая победа
  Рафаэль Надаль [2] –  Фабио Фоньини [16] – 6:3, 6:4, 6:2

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Александр Зверев [6]
Григор Димитров [18] –  Аслан Карацев [Q]

Нижняя часть сетки

 Андрей Рублев [7] –  Даниил Медведев [4]
 Стефанос Циципас [5] –  Рафаэль Надаль [2]

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Источник — Sport.ua

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