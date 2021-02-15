Определились все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин

В понедельник на кортах Мельбурна состоялись матчи четвертого круга одиночной сетки у мужчин. Играла нижняя часть турнирной сетки.
Второй номер посева Рафаэль Надаль уверенно обыграл итальянца Фабио Фоньини. Россиянин Даниил Медведев проделал подобный трюк в матче с американцем Маккензи Макдональдом.
Норвежец Каспер Рууд снялся после второго сета против Андрея Рублева из России, а итальянец Маттео Берреттини не вышел на матч против Стефаноса Циципаса из Греции из-за травмы, полученной в предыдущем матче.
Australian Open. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Андрей Рублев [7] – Каспер Рууд [24] – 6:2, 7:6(3) - отказ
Даниил Медведев [4] – Маккензи МакДональд – 6:4, 6:2, 6:3
Стефанос Циципас [5] – Маттео Берреттини [9] – техническая победа
Рафаэль Надаль [2] – Фабио Фоньини [16] – 6:3, 6:4, 6:2
Australian Open. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Александр Зверев [6]
Григор Димитров [18] – Аслан Карацев [Q]
Нижняя часть сетки
Андрей Рублев [7] – Даниил Медведев [4]
Стефанос Циципас [5] – Рафаэль Надаль [2]
Источник — Sport.ua
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