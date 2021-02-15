ФОТО. Польские футболисты смотрели матч Свёнтек во время тренировки

В 1/8 финала женского одиночного разряда Australian Open полька Ига Свёнтек уступила румынке Симоне Халеп в трех сетах (3:6, 6:1, 6:4).
Футболисты «Погони», лидирующего в элитном дивизионе чемпионата Польши, смотрели матч во время восстановительной тренировки.
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