ФОТО. Двойной удар красоты. Костюк и Завацкая проводят время вместе

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катарина Завацкая провели вместе уикенд. Спортсменки выложили в Instagram серию фотографий.
«1. Серьезный; 2. Радостный; 3. Сумасшедший. Каков ваш выбор? Рада провести отличные выходные с Мартой Костюк», - подписала Завацкая серию фотографий.
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Источник — Sport.ua
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