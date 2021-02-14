Известны две пары 1/4 финала Australian Open у женщин

Есть одна неожиданная участница

  • 14.02.2021 12:31
  • 2390 просмотров
  • 3 комментария
Известны две пары 1/4 финала Australian Open у женщин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

В воскресенье на кортах Мельбурна состоялись матчи четвертого круга одиночной сетки у женщин. Играла нижняя часть турнирной сетки.

Третья сеяная Наоми Осака отыграла двойной матчбол в матче против Гарбинье Мугурусы, Серена Уильямс в трех сетах оказалась сильнее Арины Соболенко.

Симона Халеп добыла волевую победу над Игой Свёнтек, а Се Шувэй продолжает побеждать в статусе андердога, выиграв в этой роли третий матч из четырех.

Australian Open. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

 Се Шувэй –  Маркета Вондроушова [19] – 6:4, 6:2
 Наоми Осака [3] –   Гарбинье Мугуруса [14] – 4:6, 6:4, 7:5

 Серена Уильямс [10] –  Арина Соболенко [7] – 6:4, 2:6, 6:4
 Симона Халеп [2] –   Ига Свёнтек [15] – 3:6, 6:1, 6:4

Australian Open. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

 Се Шувэй –  Наоми Осака [3]
 Серена Уильямс [10] –  Симона Халеп [2]

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 14.02.2021 13:02
    +4
    Вважав, що Серени не вистачить на три сета. Натомість Аріні вкотре не вистачило нервів. За Ігу вболівав, але... не так сталося як гадалося
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 14.02.2021 13:00
    -4
    Осака до лампы.
    Я за Наоми Кэмпбелл
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 14.02.2021 12:52
    +6
    Халеп, розумничка, всі удари виважені, грає тактично грамотно, Серену має загонять.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 14.02.2021 12:52
    +6
    Халеп, розумничка, всі удари виважені, грає тактично грамотно, Серену має загонять.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 14.02.2021 13:02
    +4
    Вважав, що Серени не вистачить на три сета. Натомість Аріні вкотре не вистачило нервів. За Ігу вболівав, але... не так сталося як гадалося
    Ссылка
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