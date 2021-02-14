Известны две пары 1/4 финала Australian Open у женщин

В воскресенье на кортах Мельбурна состоялись матчи четвертого круга одиночной сетки у женщин. Играла нижняя часть турнирной сетки.

Третья сеяная Наоми Осака отыграла двойной матчбол в матче против Гарбинье Мугурусы, Серена Уильямс в трех сетах оказалась сильнее Арины Соболенко.

Симона Халеп добыла волевую победу над Игой Свёнтек, а Се Шувэй продолжает побеждать в статусе андердога, выиграв в этой роли третий матч из четырех.

Australian Open. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Се Шувэй – Маркета Вондроушова [19] – 6:4, 6:2

Наоми Осака [3] – Гарбинье Мугуруса [14] – 4:6, 6:4, 7:5

Серена Уильямс [10] – Арина Соболенко [7] – 6:4, 2:6, 6:4

Симона Халеп [2] – Ига Свёнтек [15] – 3:6, 6:1, 6:4

Australian Open. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Се Шувэй – Наоми Осака [3]

Серена Уильямс [10] – Симона Халеп [2]