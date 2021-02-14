Илья МАРЧЕНКО: «Обыграть Маррея было бы памятным событием»

Украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) пробился в финал челленджера в Италии. В решающем поединке украинец сыграет против экс-первой ракетки мира Энди Маррея (№125 ATP).

«Конечно круто сыграть с таким игроком, но очки нужнее. Я с ним уже играл и на корте побольше. Если выиграю, то конечно другой разговор (смеется). На самом деле, Маррей это Маррей и обыграть его завтра было бы памятным событием. Сейчас мне кажется, он здесь играет лучше меня. Но завтра (в воскресенье - прим.) будет новый день, там и посмотрим.

Его игру я видел здесь немного. Сегодня еще в номере поизучаю, когда буду готовиться тактически. Что-то помню с прошлого матча, те моменты, которые работали, но обновить в памяти для себя все равно нужно. Будет ли видео с Марреем на моем канале в YouTube? Конечно, я удочку закинул Энди. Не знаю согласится или нет. В любом случае, что-то, наверное, придумаю, такое событие как-нибудь да опишу. Но что это будет, пока не знаю», – поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Марченко.