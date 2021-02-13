Костюк и Завацкая рассказали, когда вернутся на корт

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катарина Завацкая рассказали, когда планируют снова выйти на корт.

Костюк хочет вернуться в Тур в Майами (WTA1000), соревнования стартуют 23 марта. Отметим, что в Австралии у Марты были некоторые проблемы со здоровьем.

Завацкая планирует выступить на кортах в Лионе (WTA250), турнир пройдет в первую неделю следующего месяца.