Костюк и Завацкая рассказали, когда вернутся на корт

Украинские теннисистки Марта Костюк и Катарина Завацкая рассказали, когда планируют снова выйти на корт.
Костюк хочет вернуться в Тур в Майами (WTA1000), соревнования стартуют 23 марта. Отметим, что в Австралии у Марты были некоторые проблемы со здоровьем.
Завацкая планирует выступить на кортах в Лионе (WTA250), турнир пройдет в первую неделю следующего месяца.
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Источник — Большой теннис Украины
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