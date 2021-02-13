Илья Марченко – Федерико Гайо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала на турнире в Биелле

  • 13.02.2021 16:30
  • 680 просмотров
  • 4 комментария
Илья Марченко – Федерико Гайо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Open Quimper. Илья Марченко

В субботу украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) проведет матч 1/2 финала основной сетки в рамках челленджера в Италии.

За место в финале украинец сразится против Федерико Гайо из Италии (№140 ATP).

Начало матча в 16:25 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 13.02.2021 18:10
    0
    Переміг трьох сіяних! Зичемо тітул.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.02.2021 18:03
    +1
    молодец с победой!
    Ссылка
    PETP0
      PETP0, 13.02.2021 17:34
    +1
    При 6-5 сделал выводы, молодец!
    Ссылка
    PETP0
      PETP0, 13.02.2021 17:31
    0
    Очень слабая игра Ильи на сетболах при 5-4.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.02.2021 18:03
    +1
    молодец с победой!
    Ссылка
    PETP0
      PETP0, 13.02.2021 17:34
    +1
    При 6-5 сделал выводы, молодец!
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 13.02.2021 18:10
    0
    Переміг трьох сіяних! Зичемо тітул.
    Ссылка
    PETP0
      PETP0, 13.02.2021 17:31
    0
    Очень слабая игра Ильи на сетболах при 5-4.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности