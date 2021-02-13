Определились все пары 1/8 финала Australian Open у мужчин

В субботу на кортах Мельбурна состоялись матчи третьего круга одиночной сетки у мужчин. Играла нижняя часть турнирной сетки.
На стадии третьего круга Australian Open покинул опытный испанец Фелисиано Лопес, для которого этот турнир Большого Шлема стал 75-м подряд. Это рекорд всех времен.
Итальянец Маттео Берреттини на трех тай-брейках одолел россиянина Карена Хачанова, а один из главных фаворитов Даниил Медведев затянул матч с Филипом Краиновичем на пять сетов.
Australian Open. 1/16 финала (третий круг)
Нижняя часть сетки
Андрей Рублев [7] – Фелисиано Лопес – 7:5, 6:2, 6:3
Каспер Рууд [24] – Раду Албот – 6:1, 5:7, 6:4, 6:4
Маккензи МакДональд – Ллойд Харрис – 7:6(7), 6:1, 6:4
Даниил Медведев [4] – Филип Краинович [28] – 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0
Стефанос Циципас [5] – Микаэль Имер – 6:4, 6:1, 6:1
Маттео Берреттини [9] – Карен Хачанов [19] – 7:6(1), 7:6(5), 7:6(5)
Фабио Фоньини [16] – Алекс де Минаур [21] – 6:4, 6:3, 6:4
Рафаэль Надаль [2] – Кэмерон Норри – 7:5, 6:2, 7:5
Australian Open. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Милош Раонич [14]
Душан Лайович [23] – Александр Зверев [6]
Доминик Тим [3] – Григор Димитров [18]
Феликс Оже-Альяссим [20] – Аслан Карацев [Q]
Нижняя часть сетки
Андрей Рублев [7] – Каспер Рууд [24]
Маккензи МакДональд – Даниил Медведев [4]
Стефанос Циципас [5] – Маттео Берреттини [9]
Фабио Фоньини [16] – Рафаэль Надаль [2]
Источник — Sport.ua
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