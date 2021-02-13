Определились все пары 1/8 финала Australian Open у мужчин

В субботу на кортах Мельбурна состоялись матчи третьего круга одиночной сетки у мужчин. Играла нижняя часть турнирной сетки.

На стадии третьего круга Australian Open покинул опытный испанец Фелисиано Лопес, для которого этот турнир Большого Шлема стал 75-м подряд. Это рекорд всех времен.

Итальянец Маттео Берреттини на трех тай-брейках одолел россиянина Карена Хачанова, а один из главных фаворитов Даниил Медведев затянул матч с Филипом Краиновичем на пять сетов.

Australian Open. 1/16 финала (третий круг)

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев [7] – Фелисиано Лопес – 7:5, 6:2, 6:3

Каспер Рууд [24] – Раду Албот – 6:1, 5:7, 6:4, 6:4

Маккензи МакДональд – Ллойд Харрис – 7:6(7), 6:1, 6:4

Даниил Медведев [4] – Филип Краинович [28] – 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0

Стефанос Циципас [5] – Микаэль Имер – 6:4, 6:1, 6:1

Маттео Берреттини [9] – Карен Хачанов [19] – 7:6(1), 7:6(5), 7:6(5)

Фабио Фоньини [16] – Алекс де Минаур [21] – 6:4, 6:3, 6:4

Рафаэль Надаль [2] – Кэмерон Норри – 7:5, 6:2, 7:5

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Милош Раонич [14]

Душан Лайович [23] – Александр Зверев [6]

Доминик Тим [3] – Григор Димитров [18]

Феликс Оже-Альяссим [20] – Аслан Карацев [Q]

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев [7] – Каспер Рууд [24]

Маккензи МакДональд – Даниил Медведев [4]

Стефанос Циципас [5] – Маттео Берреттини [9]

Фабио Фоньини [16] – Рафаэль Надаль [2]