Определились все пары 1/8 финала Australian Open у мужчин

Рафаэль Надаль пока что не проигрывал сетов

  • 13.02.2021 15:22
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Определились все пары 1/8 финала Australian Open у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

В субботу на кортах Мельбурна состоялись матчи третьего круга одиночной сетки у мужчин. Играла нижняя часть турнирной сетки.

На стадии третьего круга Australian Open покинул опытный испанец Фелисиано Лопес, для которого этот турнир Большого Шлема стал 75-м подряд. Это рекорд всех времен. 

Итальянец Маттео Берреттини на трех тай-брейках одолел россиянина Карена Хачанова, а один из главных фаворитов Даниил Медведев затянул матч с Филипом Краиновичем на пять сетов. 

Australian Open. 1/16 финала (третий круг)

Нижняя часть сетки

 Андрей Рублев [7] –  Фелисиано Лопес – 7:5, 6:2, 6:3
 Каспер Рууд [24] –  Раду Албот – 6:1, 5:7, 6:4, 6:4

 Маккензи МакДональд –  Ллойд Харрис – 7:6(7), 6:1, 6:4
 Даниил Медведев [4] –  Филип Краинович [28] – 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0

 Стефанос Циципас [5] –  Микаэль Имер – 6:4, 6:1, 6:1
 Маттео Берреттини [9] –  Карен Хачанов [19] – 7:6(1), 7:6(5), 7:6(5)

 Фабио Фоньини [16] –  Алекс де Минаур [21] – 6:4, 6:3, 6:4
 Рафаэль Надаль [2] –  Кэмерон Норри – 7:5, 6:2, 7:5

Australian Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Милош Раонич [14] 
 Душан Лайович [23] –  Александр Зверев [6]

 Доминик Тим [3] –  Григор Димитров [18]
 Феликс Оже-Альяссим [20] –  Аслан Карацев [Q]

Нижняя часть сетки

 Андрей Рублев [7] –  Каспер Рууд [24]
 Маккензи МакДональд –  Даниил Медведев [4]

 Стефанос Циципас [5] – Маттео Берреттини [9]
 Фабио Фоньини [16] –  Рафаэль Надаль [2]

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Источник — Sport.ua

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