Украинка Людмила Киченок вышла в третий круг парного разряда Australian Open 2021.

Людмила в дуэте с Аленой Остапенко (Латвия), имея 13-й номер посева, во втором круге обыграла румынский тандем Кристина-Андрея Миту / Ралука Олару в трех сетах. Матч длился 1 час 40 минут.

Australian Open 2021

Женщины. Парный разряд. 2-й круг

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [13] – Кристина-Андрея Миту / Ралука Олару (Румыния) – 6:1, 1:6, 6:1

В 3-м раунде (1/8 финала) Людмила и Алена будут играть или против пары Вера Лапко (Беларусь) / Маркета Вондроушова (Чехия) [PR], или против дуэта Николь Мелихар (США) – Деми Схюрс (Нидерланды) [4].