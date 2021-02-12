Илья Марченко – Лоренцо Джустино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) проведет матч 1/4 финала основной сетки в рамках челленджера в Италии.
За место в полуфинале украинец сразится против Лоренцо Джустино из Италии (№157 ATP).
Начало матча в 14:50 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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