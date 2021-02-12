Известны первые четыре пары 1/8 финала Australian Open у женщин

В пятницу обошлось без сенсаций

  • 12.02.2021 14:18
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Известны первые четыре пары 1/8 финала Australian Open у женщин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

В пятницу на кортах Мельбурна состоялись матчи третьего круга одиночной сетки у женщин. Играла нижняя часть турнирной сетки.

Отметим, что абсолютно все фаворитки матчей добыли победы.

Australian Open. 1/16 финала (третий круг)

Нижняя часть сетки

 Се Шувэй –  Сара Эррани [Q] – 6:4, 2:6, 7:5
 Маркета Вондроушова [19] –  Сорана Кырстя – 6:2, 6:4

 Гарбинье Мугуруса [14] –  Зарина Дияс – 6:1, 6:1
 Наоми Осака [3] –  Онс Жабер [27] –  6:3, 6:2

 Арина Соболенко [7] –  Энн Ли – 6:3, 6:1
 Серена Уильямс [10] –  Анастасия Потапова – 7:6(5), 6:2

 Ига Свёнтек [15] –  Фиона Ферро – 6:4, 6:3
 Симона Халеп [2] –  Вероника Кудерметова [32] – 6:1, 6:3

Australian Open. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

 Се Шувэй –  Маркета Вондроушова [19]
 Гарбинье Мугуруса [14] –  Наоми Осака [3]

 Арина Соболенко [7] –  Серена Уильямс [10]
 Ига Свёнтек [15] –  Симона Халеп [2]

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Источник — Sport.ua

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