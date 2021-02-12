Известны первые четыре пары 1/8 финала Australian Open у женщин

В пятницу на кортах Мельбурна состоялись матчи третьего круга одиночной сетки у женщин. Играла нижняя часть турнирной сетки.
Отметим, что абсолютно все фаворитки матчей добыли победы.
Australian Open. 1/16 финала (третий круг)
Нижняя часть сетки
Се Шувэй – Сара Эррани [Q] – 6:4, 2:6, 7:5
Маркета Вондроушова [19] – Сорана Кырстя – 6:2, 6:4
Гарбинье Мугуруса [14] – Зарина Дияс – 6:1, 6:1
Наоми Осака [3] – Онс Жабер [27] – 6:3, 6:2
Арина Соболенко [7] – Энн Ли – 6:3, 6:1
Серена Уильямс [10] – Анастасия Потапова – 7:6(5), 6:2
Ига Свёнтек [15] – Фиона Ферро – 6:4, 6:3
Симона Халеп [2] – Вероника Кудерметова [32] – 6:1, 6:3
Australian Open. Пары 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Се Шувэй – Маркета Вондроушова [19]
Гарбинье Мугуруса [14] – Наоми Осака [3]
Арина Соболенко [7] – Серена Уильямс [10]
Ига Свёнтек [15] – Симона Халеп [2]
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.