ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 февраля

В пятницу, 12 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ТЕННИС
10:15. Кудерметова - Халеп 2,70 - 1,45
12:00. Швентек - Ферро 1,14 - 4,64
10:10. Шаповалов - Оже-Альясим 1,44 - 2,80
10:10. Тим - Кирьиос 1,21 - 3,85
12:10. Джокович - Фритц 1,02 - 16,85
ФУТБОЛ
22:00. Сельта - Эльче 1,54 - 5,30 - 7,14
21:45. Болонья - Беневенто 1,84 - 3,59 - 4,24
21:30. Лейпциг - Аугсбург 1,24 - 6,49 - 12,24
Виталий Петровский, Sport.ua
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