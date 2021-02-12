ВИДЕО. Во время матча Осаки ей на лицо села бабочка

Третья ракетка мира Наоми Осака вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии по теннису.

Матч третьего круга против Онс Жабер из Туниса (6-3, 6-2) был очень конкурентным в первом сете и запомнился очень милым моментом во второй партии. Во время подачи японки один из фанов крикнул, что у нее на ноге бабочка. Наоми попыталась отпустить ее за пределы корта, но бабочка села теннисистке на лицо. Болельщикам этот момент очень понравился.

Для Осаки это была десятая победа подряд на турнирах Большого Шлема. В четвертом круге она сразится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая не оставила шансов Зарине Дияс из Казахстана: 6-1, 6-1.