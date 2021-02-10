Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко в матче 1/8 турнира в итальянском Биелла встречался с местным спортсменом Лукой Ванни.
Марченко для победы хватило двух сетов - 7:6, 7:1.
Соперники провели на корте 1 час и 40 минут.
В четвертьфинале Илья Марченко встретится с победителем поединка Роберто Манкора - Лоренцо Джустино.
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Источник — Большой теннис Украины
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