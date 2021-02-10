Australian Open. Джоковичу понадобилось 3,5 часа, чтобы переиграть Тиафо

Первая ракетка мира и главный фаворит Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович не без проблем вышел в третий круг.
Во втором раунде он три с половиной часа сражался против 23-летнего Фрэнсиса Тиафо из США (№64 ATP).
Australian Open. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:7(3), 7:6(2), 6:3
Это была 16-я подряд победа Новака в рамках Australian Open. В прошлом году до финала он проиграл всего один сет.
Следующим соперником Джоковича станет Райлли Опелка или Тейлор Фриц (оба - США).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.