Australian Open. Джоковичу понадобилось 3,5 часа, чтобы переиграть Тиафо

Лидер мирового рейтинга встретил ожесточенное сопротивление во втором круге

  • 10.02.2021 09:49
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Australian Open. Джоковичу понадобилось 3,5 часа, чтобы переиграть Тиафо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Фрэнсис Тиафо

Первая ракетка мира и главный фаворит Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович не без проблем вышел в третий круг.

Во втором раунде он три с половиной часа сражался против 23-летнего Фрэнсиса Тиафо из США (№64 ATP).

Australian Open. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:7(3), 7:6(2), 6:3

Это была 16-я подряд победа Новака в рамках Australian Open. В прошлом году до финала он проиграл всего один сет.

Следующим соперником Джоковича станет Райлли Опелка или Тейлор Фриц (оба - США).

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Источник — Sport.ua

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