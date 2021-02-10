ФОТО. Серена в матче второго круга исполнила подачу со скоростью 200 км/ч

Сестры Уильямс с разной степенью успешности провели матчи второго круга

  • 10.02.2021 09:17
  • 1024 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Серена в матче второго круга исполнила подачу со скоростью 200 км/ч
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Сестры Уильямс сыграли матчи второго круга. Винус проиграла итальянке Саре Эррани на фоне травмы лодыжки, а Серена уверенно обыграла Нину Стоянович из Сербии.

Australian Open. Второй круг
Серена Уильямс (США) – Нина Стоянович (Сербия)  – 6:3, 6:0
Винус Уильямс (США) – Сара Эррани (Италия)  – 1:6, 0:6

Муж Серены Алексис Оганян поделился в соцсетях фотографией, на которой видно, что его супруга подала со скоростью 200 км/ч. Стоит отметить, что в среднем скорость первой подачи Стоянович была всего на 5 км/ч меньше, чем у Серены, а вторая и вовсе на 1 км/ч быстрее.

Отметим, что самую быструю подачу, которую признает WTA, исполнила Сабин Лисицки в 2014 году (210,8 км/ч). Личный рекорд Серены – 207 км/ч. Из украинок за двести подавала только Надежда Киченок (202 км/ч).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 10.02.2021 10:22
    0
    Мать даёт жару..Винус всё..
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    salamanka1982
      salamanka1982, 10.02.2021 09:31
    +1
    И это в 39 лет. Монстрище просто как по игре так и на мордочке😂
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    salamanka1982
      salamanka1982, 10.02.2021 09:31
    +1
    И это в 39 лет. Монстрище просто как по игре так и на мордочке😂
    Ссылка
    romanchik.8403
      romanchik.8403, 10.02.2021 10:22
    0
    Мать даёт жару..Винус всё..
    Ссылка
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