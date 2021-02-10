ФОТО. Серена в матче второго круга исполнила подачу со скоростью 200 км/ч

Сестры Уильямс сыграли матчи второго круга. Винус проиграла итальянке Саре Эррани на фоне травмы лодыжки, а Серена уверенно обыграла Нину Стоянович из Сербии.
Australian Open. Второй круг
Серена Уильямс (США) – Нина Стоянович (Сербия) – 6:3, 6:0
Винус Уильямс (США) – Сара Эррани (Италия) – 1:6, 0:6
Муж Серены Алексис Оганян поделился в соцсетях фотографией, на которой видно, что его супруга подала со скоростью 200 км/ч. Стоит отметить, что в среднем скорость первой подачи Стоянович была всего на 5 км/ч меньше, чем у Серены, а вторая и вовсе на 1 км/ч быстрее.
Отметим, что самую быструю подачу, которую признает WTA, исполнила Сабин Лисицки в 2014 году (210,8 км/ч). Личный рекорд Серены – 207 км/ч. Из украинок за двести подавала только Надежда Киченок (202 км/ч).
NBD just a @serenawilliams serve pic.twitter.com/MEV7Cg8fsF— §AlexisOhanian 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) February 10, 2021
Источник — Sport.ua
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