Свитолина и Костюк заявились на большие турниры в марте

Украинские теннисистки начали подавать заявки на участие в мартовских турнирах WTA.
Элина Свитолина заявилась на турнир WTA 500 в Катаре, который пройдет с 1-го по 7-е марта. Кроме украинки там планируют сыграть еще две представительницы топ-10 рейтинга.
Марта Костюк находится в заявке турнира WTA 250 в Лионе (1-7 марта).
В альтернативном списке на лионский турнир находится Катерина Козлова.
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Источник — Большой теннис Украины
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