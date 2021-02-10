Свитолина и Костюк заявились на большие турниры в марте

Украинские теннисистки будут активны на старте весны

  • 10.02.2021 00:05
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Свитолина и Костюк заявились на большие турниры в марте
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские теннисистки начали подавать заявки на участие в мартовских турнирах WTA.

Элина Свитолина заявилась на турнир WTA 500 в Катаре, который пройдет с 1-го по 7-е марта. Кроме украинки там планируют сыграть еще две представительницы топ-10 рейтинга.

Марта Костюк находится в заявке турнира WTA 250 в Лионе (1-7 марта).

В альтернативном списке на лионский турнир находится Катерина Козлова.

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Источник — Большой теннис Украины

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