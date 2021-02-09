Рафаэль НАДАЛЬ: «С каждым днем шансы на то, что мне станет лучше, растут»

Испанец – о состоянии своей спины

  • 09.02.2021 17:29
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Рафаэль НАДАЛЬ: «С каждым днем шансы на то, что мне станет лучше, растут»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Сегодня Рафаэль Надаль в первом раунде Australian Open-2021 в трех сетах обыграл серба Ласло Дьере – 6:3, 6:4, 6:1. Испанец рассказал о состоянии своей травмированной спины:

«Я счастлив, что сумел выиграть. Это был первый официальный матч, я давно не играл, победил в двух сетах, так что я всем доволен.

В каком состоянии моя спина? Не в идеальном. Пожалуй, с каждым днем шансы на то, что мне станет лучше, растут. Я выступаю здесь и борюсь, чтобы стать лучше. Сегодня я был не в лучшем состоянии. Мне нужно было немного изменить технику подачи. Я старался справиться с этим.

Завтра у меня будет выходной, потом будет следующий матч. Мне нужно двигаться от одного дня к другому. Я постараюсь задержаться на турнире подольше и делать все, чтобы быть готовым к борьбе».

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Источник — Большой теннис Украины

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