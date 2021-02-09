ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 февраля

Во вторник, 9 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ТЕННИС
03:30. Бузкова - Свитолина 3,40 - 1,45
05:00. Гауфф - Тейхманн 1,54 - 2,64
05:35. Контавейт - Саснович 1,34 - 3,60
10:00. Барти - Ковинич 1,11 - 7,75
ФУТБОЛ
22:00. Реал Мадрид - Хетафе 1,54 - 4,49 - 6,54
21:30. Ман Юнайтед - Вест Хэм 1,64 - 4,59 - 5,24
21:45. Ювентус - Интер 2,74 - 3,49 - 2,64
Виталий Петровский, Sport.ua
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