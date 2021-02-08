ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 февраля

В понедельник, 8 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ТЕННИС
02:00. Павлюченкова - Осака 4,55 - 1,25
03:30. Зигемунд - С. Уильямс 7,14 - 1,14
04:00. Швентек - Рус 1,14 - 4,60
05:30. Кудерметова - Костюк 1,61 - 2,35
07:00. Андрееску - Бузурнеску 1,24 - 3,60
09:00. Стаховский - Лайович 2,74 - 1,40
ФУТБОЛ
22:00. Атлетико - Сельта 1,64 - 3,49 - 7,54
22:00. Лидс - Кристал Пэлас 1,84 - 3,49 - 4,14
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.