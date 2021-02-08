Главные интриги и сюжетные линии Australian Open-2021

Как говорится, от судьбы не уйдешь. В прошлом сезоне Australian Open стал единственным турниром «Большого шлема», который прошел в привычном режиме – к январю коронавирус еще не успел захватить мир. Однако теперь эта участь настигла и Австралийский чемпионат – пускай и не в несчастливом 2020-м году.

На проведение крупного турнира в Мельбурне были потрачены огромные усилия: как со стороны организаторов, так и со стороны игроков. Australian Open-2021 из-за обязательного двухнедельного карантина для всех участников пройдет в непривычные сроки – в середине февраля, – а квалификация турнира была сыграна еще в январе в Дубае!

Некоторые игроки перед стартом предваряющих Открытый чемпионат Австралии турниров находились на полной изоляции из-за того, что при перелете в Мельбурн находились в одном самолете с заразившимися коронавирусом людьми, поэтому вся их подготовка получилась скомканной.

Игроки подходят к турниру с такой разной степенью готовности, что прогнозировать что-то очень тяжело, но мы все же попытаемся выделить главные интриги.

Мужские разборки: Джокович впереди всех, но претендентов достаточно

В мужской сетке главным претендентом на победу, причем с большим отрывом от конкурентов, аналитики Parimatch выделяют Новака Джоковича, предлагая коэффициент 2,10. Серб уже восемь раз брал титул в Мельбурне, в том числе, в двух последних розыгрышах, поэтому излишним будет сказать, что на этих кортах он любит и умеет играть. Более того, Джокович, как и еще несколько топ-игроков, проходил особый карантин отдельно от других теннисистов – Аделаиде, – где было больше возможностей для тренировок и подготовки, поэтому, по идее, серб сейчас должен находится еще и в неплохой форме.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль находится на втором месте в списке претендентов – его итоговую победу на турнире Parimatch оценивает коэффициентом 6,50. Надаль также готовился к Australian Open в Аделаиде, но в его ситуации сложности добавляет то, что он продолжает испытывать проблемы со спиной уже две недели, о чем сообщил непосредственно перед стартом турнира. Сниматься испанец пока не собирается, но его состояние и способность показать лучший результат вызывают вопросы.

Реальным кандидатом на трофей можно считать и россиянина Даниила Медведева (коэффициент 7,0). Выдав потрясающую концовку прошлого сезона, победив на Masters в Париже и Итоговом турнире в Лондоне, Медведев продолжает демонстрировать великолепную игру уже в 2021-м году. Буквально за день до старта Australian Open Медведев выиграл вместе со сборной России командный турнир ATP Cup, одержав победы во всех своих четырех матчах и отдав соперникам всего один сет. Россиянин находится в когорте топ-игроков уже больше двух лет и дорос до прорыва на турнире «Большого шлема», почему бы этому успеху не состояться сейчас?

Прошлогодний финалист Australian Open Доминик Тим, по мнению аналитиков Parimatch, имеет равные с Медведевым шансы на титул – коэффициент 7,0. В отличие от россиянина, австриец играл не так много на неделе перед стартом мэйджора, и его текущая форма остается загадкой, однако третий номер посева и неплохая сетка могут позволить Тиму рассчитывать на проход к поздним стадиям турнира, а характера в решающих матчах ему всегда хватало.

Также не стоить списывать со счетов и игроков «второго эшелона». Андрей Рублев (коэффициент на итоговую победу – 25,0) показал неплохую готовность к турниру во время ATP Cup, где одержал четыре победы в четырех матчах, обыграв, в частности, крепких Есихито Нисиоку и Яна-Леннарда Штруффа. Коэффициент на победу в турнире немца Александра Зверева (13,0) объясняется его прорывом в прошлом сезоне, когда он впервые в карьере дошел до финала турнира «Большого шлема» и практически его выиграл, упустив победу со счета 2:0 по партиям, а Стефанос Циципас (коэффициент 10,0) давно заявляет о своих намерениях стать одним из первых теннисистов, кто заменит неумолимо стареющих многолетних доминатов Тура.

Уже в первом круге Australian Open обращают на себя внимание несколько очень интригующих противостояний, но самой яркой вывеской, пожалуй, можно назвать встречу Григора Димитрова и Марина Чилича. Бывшие игроки десятки неоднократно добирались до решающих стадий крупных турниров, а хорват в свое время даже выигрывал US Open, но теперь из-за неудач последних лет он не попал даже в посев, поэтому вынужден будет сражаться с крепким соперником уже в первом раунде. Димитрова аналитики Parimatch рассматривают в качестве претендента на победу (коэффициент 1,64), однако не будет ничего удивительного, если Чилич сотворит мини-сенсацию на правах андердога (коэффициент 2,26).

Отдельно обратим внимание на украинский след. Впервые за длительное время в основную сетку турнира «Большого шлема» пробился представитель Украины – им стал Сергей Стаховский, который в январе удачно выступил в квалификации в Дохе. В первом круге соперник ему попался весьма проходимый – серб Душан Лайович, который больше любит играть на медленном грунтовом покрытии, а на хардовых кортах больших успехов никогда не добивался. Коэффициент на победу Стаховского очень приятный (3,05), а шансы на успех не такие уж и маленькие – можно рисковать.

Женские интриги: Барти? Осака? Или даже Серена?

Что касается женской сетки, то здесь аналитики Parimatch выделяют две главных претендентки на победу – чемпионку турнира-2019 Наоми Осаку (коэффициент 6,50) и первую ракетку мира Эшли Барти (7,00).

Давайте по порядку. Осака уже давно доказала свою состоятельность в игре на быстрых покрытиях, выиграв не только Australian Open, а и US Open в прошлом году. В Мельбурне японка перед стартом Открытого чемпионата Австралии сыграла на одном из турниров WTA 500 и без видимых усилий дошла до полуфинала, после чего решила сняться, чтобы в лучшей готовности подойти уже к главным сражениям на «Зеленом континенте». Как и топ-игроки ATP-Тура, Осака отбывала карантин в Аделаиде, где могла полноценно тренироваться и работать со спарринг-партнерами, поэтому вопросов к ее текущей форме не возникает.

Барти вообще была освобождена от карантина, поскольку последние 11 месяцев находилась в Австралии. После начала пандемии первая ракетка мира в 2020-м году не сыграла ни одного турнира, но сохранила свое положение из-за того, что WTA решила «заморозить» завоеванные ранее очки до марта этого года. Были опасения, как такой длительный простой скажется на игре Барти, но она их развеяла на последней неделе перед Australian Open, выиграв турнир WTA 500 в Мельбурне. Австралийка по-прежнему очень искусно совмещает в своей игре агрессивную и мощную манеру с умением вести затяжные розыгрыши и разрушать действия соперницы. Добавим сюда еще и поддержку домашних трибун, и получим теннисистку, которая всерьез может претендовать на титул.

В финале турнира WTA 500 в Мельбурне Барти обыграла Гарбинье Мугурусу, которая на старте сезона-2021 приятно удивляет своей стабильностью. На пути к решающему матчу испанка не заметила ни одной соперницы, выиграв все четыре поединка в двух партиях, отдав оппоненткам всего лишь 10 геймов. Однако в финале испанка наткнулась на неудобную соперницу, которая не позволила ей сполна использовать свои сильные стороны. Победу Мугурусы на Australian Open аналитики Parimatch оценивают коэффициентом 11,0, но если испанке удастся поработать над ошибками, она вполне способна замахнуться на титул. Не будем забывать, что в прошлом году она проиграла на кортах «Мельбурн-Парка» только в финале Софии Кенин.

Американка и в этом году будет претендовать на победу, хотя ее шансы аналитики Parimatch выделяют как не самые предпочтительные (коэффициент 19,0). На турнире WTA 500 в Мельбурне перед стартом Открытого чемпионата Австралии Кенин практически без шансов проиграла Мугурусе на стадии четвертьфинала, да и до того демонстрировала игру, далекую от лучших образцов. Пока что американке не хватает стабильности, но у нее еще есть время все исправить.

Одна из главных загадок Australian Open-2021 – как себя проявит Серена Уильямс? 39-летняя американка не скрывает своих амбиций завоевать 24-й «Шлем», но для этого ей нужно разобраться с намного более молодыми соперницами. Скорее всего, именно по этой причине Серена снялась с турнира WTA 500 в Мельбурне на стадии четвертьфинала, сославшись на боли в правом плече, а на самом деле, предоставив себе несколько дней отдыха перед насыщенным турниром. Аналитики Parimatch предлагают на итоговую победу Уильямс-младшей коэффициент 10,0, но какие-то аргументы за или против легендарной американки найти трудно. На данном этапе в нее можно только верить, а на подвиги эта теннисистка способна всегда.

Также далеко вперед пройти по сетке могут вторая ракетка мира Симона Халеп (13,0) и белоруска Арина Соболенко (те же 13,0). Вторая перед поездкой в Мельбурн выдала потрясающую 15-матчевую победную серию, которую на этой неделе прервала только Кайя Канепи. Соболенко после смены тренера в прошлом году заиграла намного спокойнее и рациональнее, а это именно то, чего не хватало ей раньше на турнирах «Большого шлема».

Среди украинок традиционно выше всех котируется Элина Свитолина, но в число главных претенденток на титул ее отнести трудно. Аналитики Parimatch предлагают на ее итоговую победу коэффициент 34,0, но стадию первого раунда первая ракетка Украины обязана проходить – ее соперницей будет малоизвестная чешка Мари Боузкова (коэффициент на победу Свитолиной 1,40 против 3,00 на соперницу).

В этом году украинское представительство в женской сетке одиночного разряда Australian Open будет не таким широким, как в прошлые годы. Помимо Свитолиной, на турнире также выступит 18-летняя Марта Костюк. В первом круге она сыграет против 32-й сеяной на турнире россиянки Вероники Кудерметовой, которая не так давно обыгрывала ее в полуфинале турнира в Абу-Даби. На этот раз российская теннисистка опять обладает более предпочтительными шансами на победу (коэффициент 1,71), но Костюк способна взять реванш (2,15) и пробиться в следующую стадию.

Australian Open-2021 пройдет с 8 по 21 февраля и обещает быть очень непредсказуемым. Главное, за что приходится переживать, чтобы коронавирус не нарушил планы организаторов, как это уже было во время турниров в Мельбурне на этой неделе. В связи с тем, что матчи Открытого чемпионата Австралии смогут посещать зрители, опасений еще больше, но уровень организации турнира настолько высокий, что хочется гнать эти мысли подальше от себя и думать только о теннисе. А он будет прекрасен – в этом не сомневайтесь!