Синнер и Эванс выиграли турниры в Мельбурне

Феликс Оже-Альяссим продолжает неудачную серию в матчах за титул

  • 07.02.2021 14:50
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Синнер и Эванс выиграли турниры в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Седьмого февраля в Мельбурне состоялись два финала на турнирах ATP 250 в Мельбурне.

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим продолжает проигрышную серию в матчах за титул. Это был его седьмой финал на уровне ATP, во всех канадец проиграл. Для Дэна Эванса это были первая победа в трех финалах.

В финале Great Ocean Road Open сошлись два итальянца, победил 19-летний Янник Синнер. Это был его второй финал и вторая победа. Стефано Травалья впервые сражался за титул ATP.

Murray River Open. Финал
 Дэн Эванс [8] –  Феликс Оже-Альяссим [3] – 6-2, 6-3

Great Ocean Road Open. Финал
 Янник Синнер [4] –  Стефано Травалья – 7-6(4), 6-4

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Источник — Sport.ua

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