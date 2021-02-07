Синнер и Эванс выиграли турниры в Мельбурне

Седьмого февраля в Мельбурне состоялись два финала на турнирах ATP 250 в Мельбурне.
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим продолжает проигрышную серию в матчах за титул. Это был его седьмой финал на уровне ATP, во всех канадец проиграл. Для Дэна Эванса это были первая победа в трех финалах.
В финале Great Ocean Road Open сошлись два итальянца, победил 19-летний Янник Синнер. Это был его второй финал и вторая победа. Стефано Травалья впервые сражался за титул ATP.
Murray River Open. Финал
Дэн Эванс [8] – Феликс Оже-Альяссим [3] – 6-2, 6-3
Great Ocean Road Open. Финал
Янник Синнер [4] – Стефано Травалья – 7-6(4), 6-4
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.