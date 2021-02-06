Барти и Мугуруса разыграют один из титулов в Мельбурне

Шестого февраля на турнире Yarra Valley Classic состоялся один полуфинальный матч.
Испанка Гарбинье Мугуруса деклассировала чешку Маркету Вондроушову, отдав соперницу всего один гейм.
Второй полуфинал не состоялся из-за травмы плеча Серены Уильямс.
Пары 1/2 финала
Эшли Барти [1] – Серена Уильямс [5] - техническая победа
Гарбинье Мугуруса [6] – Маркета Вондроушова [8] – 6:1, 6:0
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Источник — Sport.ua
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