ФОТО. Встреча украинских теннисистов в Мельбурне

Украинские теннисисты и теннисистки провели общую встречу перед началом Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Отметим, что седьмого февраля Марта Костюк и Сергей Стаховский проведут первые матчи одиночного разряда.
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