ФОТО. Встреча украинских теннисистов в Мельбурне

Готовы к победам

  • 06.02.2021 17:59
  • 1143 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Встреча украинских теннисистов в Мельбурне
© Инстаграм Марты Костюк

Украинские теннисисты и теннисистки провели общую встречу перед началом Открытого чемпионата Австралии по теннису.
 
Отметим, что седьмого февраля Марта Костюк и Сергей Стаховский проведут первые матчи одиночного разряда.

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Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
    serhiy
      serhiy, 06.02.2021 18:10
    +4
    Удачі Вам !!!
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    serhiy
      serhiy, 06.02.2021 18:10
    +4
    Удачі Вам !!!
    Ссылка
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