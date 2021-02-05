Элиза МЕРТЕНС: «Довольна игрой против Свитолиной»

Бельгийская теннисистка Элиза Мертенс прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в рамках четвертьфинала на турнире в Мельбурне.



«Я хорошо начала матч. Мы обе защищали свои подачи. Но мне нужно было входить в корт, чтобы возвращать больше мячей. Конечно, и первая подача была важным фактором, чтобы получить преимущество.



Во втором сете я вела 5:2, дважды подавала на матч, у меня были матчболы. Но это теннис. Всё может произойти. Я была морально готова к третьему сету, мы сыграли супертайбрейк. Я очень уверенно его начала, мне нужно было выиграть всего десять очков. В целом я довольна своей сегодняшней игрой», – сказала Мертенс.



В полуфинале бельгийка сразится против второй сеяной Наоми Осаки из Японии.