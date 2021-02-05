Yarra Valley Classic. Определились полуфиналистки, Серена снялась

Эшли Барти прошла в финал без борьбы

  • 05.02.2021 12:32
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Yarra Valley Classic. Определились полуфиналистки, Серена снялась
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Пятого февраля на турнире Yarra Valley Classic состоялись матчи 1/4 финала круга.
 
По результатам игрового дня соревнования покинули сразу все американки. Три из них проиграли в матчах 1/4 финала, а Серена Уильямс снялась с предстоящего полуфинала против Эшли Барти из-за травмы плеча.

Yarra Valley Classic. 1/4 финала

 Эшли Барти [1] –  Шелби Роджерс – 7:5, 2:6, 10-4
 Серена Уильямс [5] –  Даниэль Коллинс [13] – 6:2, 4:6, 10-6

 Маркета Вондроушова [8] –  Надя Подороска [14] – 4:6, 6:3, 10-4
 Гарбинье Мугуруса [6] –  София Кенин [2] – 6:2, 6:2

Пары 1/2 финала

 Эшли Барти [1] –  Серена Уильямс [5] - австралийка в финале на отказе американки
 Маркета Вондроушова [8] –  Гарбинье Мугуруса [6]

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Источник — Sport.ua

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