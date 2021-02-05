Yarra Valley Classic. Определились полуфиналистки, Серена снялась

Пятого февраля на турнире Yarra Valley Classic состоялись матчи 1/4 финала круга.



По результатам игрового дня соревнования покинули сразу все американки. Три из них проиграли в матчах 1/4 финала, а Серена Уильямс снялась с предстоящего полуфинала против Эшли Барти из-за травмы плеча.

Yarra Valley Classic. 1/4 финала

Эшли Барти [1] – Шелби Роджерс – 7:5, 2:6, 10-4

Серена Уильямс [5] – Даниэль Коллинс [13] – 6:2, 4:6, 10-6

Маркета Вондроушова [8] – Надя Подороска [14] – 4:6, 6:3, 10-4

Гарбинье Мугуруса [6] – София Кенин [2] – 6:2, 6:2

Пары 1/2 финала

Эшли Барти [1] – Серена Уильямс [5] - австралийка в финале на отказе американки

Маркета Вондроушова [8] – Гарбинье Мугуруса [6]