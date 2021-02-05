ФОТО. Завацкая получила сюрприз на день рождения

В пятницу, 5-го февраля, украинской теннисистке Катарине Завацкой исполнился 21 год.
«Спасибо, @mr_nobody111, за такой сюрприз. Ты — самый лучший. Люблю», — прокомментировала Катарина фото с воздушными шариками.
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Источник — Instagram
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