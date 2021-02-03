Yarra Valley Classic. Известны все участницы 1/4 финала

Третьего февраля на турнире Yarra Valley Classic состоялись матчи третьего круга.
Случилось несколько апсетов, выбыли Каролина Плишкова и Петра Квитова, который проиграли Даниэль Коллинс и Наде Подороске соответственно. Вылет Плишковой означает, что Элина Свитолина по итогам недели сохранит статус пятой ракетки мира.
Далее идут американки София Кенин и Серена Уильямс, россиянки Анастасия Павлюченкова и Вера Звонарева зачехлили ракетки.
Yarra Valley Classic. Пары 1/4 финала
Эшли Барти [1] – Шелби Роджерс
Даниэль Коллинс [13] – Серена Уильямс [5]
Маркета Вондроушова [8] – Надя Подороска [14]
Гарбинье Мугуруса [6] – София Кенин [2]
Четвертьфинальные встречи состоятся четвертого февраля.
Источник — Sport.ua
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