Yarra Valley Classic. Известны все участницы 1/4 финала

Петра Квитова и Каролина Плишкова выбыли, Серена Уильямс идет дальше

  • 03.02.2021 15:24
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Yarra Valley Classic. Известны все участницы 1/4 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine

Третьего февраля на турнире Yarra Valley Classic состоялись матчи третьего круга.
 
Случилось несколько апсетов, выбыли Каролина Плишкова и Петра Квитова, который проиграли Даниэль Коллинс и Наде Подороске соответственно. Вылет Плишковой означает, что Элина Свитолина по итогам недели сохранит статус пятой ракетки мира.
 
Далее идут американки София Кенин и Серена Уильямс, россиянки Анастасия Павлюченкова и Вера Звонарева зачехлили ракетки.
 
Yarra Valley Classic. Пары 1/4 финала

 Эшли Барти [1] –  Шелби Роджерс
 Даниэль Коллинс [13] –  Серена Уильямс [5] 

 Маркета Вондроушова [8] –  Надя Подороска [14]
 Гарбинье Мугуруса [6] –  София Кенин [2]

Четвертьфинальные встречи состоятся четвертого февраля.

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Источник — Sport.ua

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