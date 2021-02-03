Yarra Valley Classic. Известны все участницы 1/4 финала

Третьего февраля на турнире Yarra Valley Classic состоялись матчи третьего круга.



Случилось несколько апсетов, выбыли Каролина Плишкова и Петра Квитова, который проиграли Даниэль Коллинс и Наде Подороске соответственно. Вылет Плишковой означает, что Элина Свитолина по итогам недели сохранит статус пятой ракетки мира.



Далее идут американки София Кенин и Серена Уильямс, россиянки Анастасия Павлюченкова и Вера Звонарева зачехлили ракетки.



Yarra Valley Classic. Пары 1/4 финала

Эшли Барти [1] – Шелби Роджерс

Даниэль Коллинс [13] – Серена Уильямс [5]

Маркета Вондроушова [8] – Надя Подороска [14]

Гарбинье Мугуруса [6] – София Кенин [2]

Четвертьфинальные встречи состоятся четвертого февраля.