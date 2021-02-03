Стаховский уступил во втором круге турнира в Мельбурне

Украинец не смог обыграть американца Райлли Опелку

  • 03.02.2021 10:58
  • 668 просмотров
  • 5 комментариев
Стаховский уступил во втором круге турнира в Мельбурне
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) покидает турнир ATP 250 в Мельбурне («Great Ocean Road Open»).
 
Во втором круге украинец уступил шестому сеяному Райлил Опелке из США (№40 ATP).

Great Ocean Road Open. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Райлли Опелка (США) – 6:7(8:10), 4:6

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Andrey Rom
    online
      Andrey Rom, 03.02.2021 11:36
    +4
    Ну враховуючи рейтинг суперника (№40) а у Сергія №201 то програв достойно. А ті що відправляють його на пенсію і в соц сеті, лише на дивані можуть мозолі натирати )))
    Ссылка
    FokinVonifatii96
      FokinVonifatii96, 03.02.2021 11:19
    0
    Комментарий свернут. Показать
    CocyT и дaюT без дeнeг. Тысячи дaBaлок жаждут ce.Kcа и cпepMы. 3аходи и сам yвидишь----- https://zii.bz/P4uVUK
    Ссылка
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 03.02.2021 11:05
    +9
    Хоч і програв,але судячи з рахунку досить достойно
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 03.02.2021 11:04
    -10
    Пора на пенсию Стаховскому
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.02.2021 11:03
    -10
    Все логично-выиграть у московитянского ноунейма-эт все на что сдатен Стах..... Будет больше времени на соцсети-там он ас
    Ссылка
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 03.02.2021 11:05
    +9
    Хоч і програв,але судячи з рахунку досить достойно
    Ссылка
    Andrey Rom
    online
      Andrey Rom, 03.02.2021 11:36
    +4
    Ну враховуючи рейтинг суперника (№40) а у Сергія №201 то програв достойно. А ті що відправляють його на пенсію і в соц сеті, лише на дивані можуть мозолі натирати )))
    Ссылка
    FokinVonifatii96
      FokinVonifatii96, 03.02.2021 11:19
    0
    Комментарий свернут. Показать
    CocyT и дaюT без дeнeг. Тысячи дaBaлок жаждут ce.Kcа и cпepMы. 3аходи и сам yвидишь----- https://zii.bz/P4uVUK
    Ссылка
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