Стаховский уступил во втором круге турнира в Мельбурне

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) покидает турнир ATP 250 в Мельбурне («Great Ocean Road Open»).
Во втором круге украинец уступил шестому сеяному Райлил Опелке из США (№40 ATP).
Great Ocean Road Open. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Райлли Опелка (США) – 6:7(8:10), 4:6
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.