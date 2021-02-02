35-летняя Канепи прервала 15-матчевую победную серию Соболенко

Седьмая ракетка мира Арина Соболенко проиграла 35-летней эстонке Кайе Канепи во втором круге турнира в Мельбурне («Gippsland Trophy»).



Gippsland Trophy. Второй круг

Арина Соболенко (Беларусь) – Кайа Канепи (Эстония) – 1:6, 6:2, 1:6.



Отметим, что до этого Соболенко выиграла 15 матчей подряд, взяв три титула WTA.



Канепи ранее входила в топ-15 мирового рейтинга, но сейчас занимает 94-ю позицию. Для эстонки это была 12-я победа над теннисистками из первой десятки.