35-летняя Канепи прервала 15-матчевую победную серию Соболенко

Седьмая ракетка мира Арина Соболенко проиграла 35-летней эстонке Кайе Канепи во втором круге турнира в Мельбурне («Gippsland Trophy»).
Gippsland Trophy. Второй круг
Арина Соболенко (Беларусь) – Кайа Канепи (Эстония) – 1:6, 6:2, 1:6.
Отметим, что до этого Соболенко выиграла 15 матчей подряд, взяв три титула WTA.
Канепи ранее входила в топ-15 мирового рейтинга, но сейчас занимает 94-ю позицию. Для эстонки это была 12-я победа над теннисистками из первой десятки.
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Источник — Sport.ua
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