Элина СВИТОЛИНА: «Я показала сильный старт и отыграла надежно весь матч»

Украинка победила в первом матче турнира в Мельбурне

  • 01.02.2021 09:32
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Элина СВИТОЛИНА: «Я показала сильный старт и отыграла надежно весь матч»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) обыграла Андреа Петкович (№102 WTA) в первом круге хардового турнира WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy»).

Украинка прокомментировала свою победу.

«Это был волнующий старт турнира. Я знала, что Петкович уже одержала здесь одну победу, поэтому я понимала, что должна с самого начала матча быть максимально готовой к игре. Думаю, что пара матчей, которые я провела в Абу-Даби, помогли мне сегодня сразу же войти в игру, я показала сильный старт. Я хорошо пробивала по мячу, довольно хорошо двигалась. Если подвести итоги, то я отыграла надежно весь матч и я счастлива, что оформила победу в двух сетах», - сказала Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

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