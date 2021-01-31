Элина Свитолина – Андреа Петкович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого февраля Элина Свитолина (№5 WTA) стартует на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy»).

В матче второго круга 26-летняя украинка, которая получила третий номер посева, сразится против 33-летней Андреа Петкович из Германии (№102 WTA). Встреча состоится третьим запуском на арене 1573 после матча Айава – Паке. Ориентировочное время начала – 05:00 по Киеву (утро понедельника).

Ранее девушки встречались на корте трижды, все матчи выиграла украинка.

В следующем раунде победительница матча сыграет против 13-й сеяной Алены Остапенко из Латвии (№45 WTA) или Данки Ковинич из Черногории (№77 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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