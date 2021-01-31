Мельбурн. Когда играет Свитолина? Расписание на первое февраля

Первого февраля на турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy») сыграет одна украинка.
Элина Свитолина (№5 WTA) в матче второго круга сразится против Андреа Петкович из Германии (№102 WTA). Встреча состоится третьим запуском на арене 1573 после матча Айава – Паке. Ориентировочное время начала – 05:00 по Киеву (утро понедельника).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.