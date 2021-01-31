Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Мельбурне

Украинка стартует в Австралии матчем против немецкой теннисистки

  • 31.01.2021 12:34
  • 801 просмотр
  • 1 комментарий
Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Мельбурне
© WTA. Андреа Петкович

Немка Андреа Петкович (№102 WTA) стала первой соперницей украинки Элины Свитолиной (№5 WTA) на турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy»).

Петкович в матче первого круга обыграла итальянку Мартину Тревизан (№86 WTA).

Gippsland Trophy. Первый круг
Андреа Петкович (Германия) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:1, 3:6, 7:5

Свитолина и Петкович встречались трижды, все матчи выиграла украинка.

Ранее турнир покинула Леся Цуренко.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 31.01.2021 12:36
    +3
    По идее Свитолина просто обязана проходить дальше
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 31.01.2021 12:36
    +3
    По идее Свитолина просто обязана проходить дальше
    Ссылка
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