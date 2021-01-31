Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Мельбурне

Немка Андреа Петкович (№102 WTA) стала первой соперницей украинки Элины Свитолиной (№5 WTA) на турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy»).
Петкович в матче первого круга обыграла итальянку Мартину Тревизан (№86 WTA).
Gippsland Trophy. Первый круг
Андреа Петкович (Германия) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:1, 3:6, 7:5
Свитолина и Петкович встречались трижды, все матчи выиграла украинка.
Ранее турнир покинула Леся Цуренко.
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Источник — Sport.ua
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