Илья Марченко – Бенжамен Бонзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинский теннисист Илья Марченко (№215 ATP) проведет матч 1/4 финала основной сетки в рамках челленджера во Франции.
За место в полуфинале украинец, который успешно преодолел квалификацию, сразится против Бенжамена Бонзи из Франции (№164 ATP).
Начало матча в 15:00 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не встречались.
В полуфинале победитель встречи сыграет против француза Энцо Куако или второго сеяного Себастьяна Корды из США.
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Источник — Sport.ua
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