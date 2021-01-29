Илья Марченко – Бенжамен Бонзи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинский теннисист Илья Марченко (№215 ATP) проведет матч 1/4 финала основной сетки в рамках челленджера во Франции.

За место в полуфинале украинец, который успешно преодолел квалификацию, сразится против Бенжамена Бонзи из Франции (№164 ATP).

Начало матча в 15:00 по Киеву.

Ранее теннисисты между собой не встречались.

В полуфинале победитель встречи сыграет против француза Энцо Куако или второго сеяного Себастьяна Корды из США.