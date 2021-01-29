Катарина Завацкая – Армони Тан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала

  • 29.01.2021 13:35
  • 570 просмотров
  • 3 комментария
Катарина Завацкая – Армони Тан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Катарина Завацкая

В пятницу, 29 января, Катарина Завацкая продолжит выступления на хардовом 60-тысячнике ITF во Франции.

В 1/4 финала Завацкая сыграет с 23-летней француженкой Хармони Тан (№235 WTA).

Начало матча в 13:30 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 29.01.2021 14:26
    0
    Тан навіть не спотіла.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 29.01.2021 14:11
    +1
    Нульова.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 29.01.2021 14:05
    0
    перший сет просто феєричний
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 29.01.2021 14:11
    +1
    Нульова.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 29.01.2021 14:26
    0
    Тан навіть не спотіла.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 29.01.2021 14:05
    0
    перший сет просто феєричний
    Ссылка
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