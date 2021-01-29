Катарина Завацкая – Армони Тан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 29 января, Катарина Завацкая продолжит выступления на хардовом 60-тысячнике ITF во Франции.
В 1/4 финала Завацкая сыграет с 23-летней француженкой Хармони Тан (№235 WTA).
Начало матча в 13:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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