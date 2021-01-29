Костюк, Бондаренко и сестры Киченок узнали соперниц в парном разряде

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок выступят в парной сетке турнира WTA 500 в Мельбурне под названием «Yarra Valley Classic».

Украинки в первом круге встретятся с обладательницами вайлд-кард Дестани Айавой и Астрой Шарма из Австралии.

На аналогичных соревнованиях под названием «Gippsland Trophy» сыграют Марта Костюк и Людмила Киченок.

Костюк и Александра Саснович из Беларуси на старте встретятся с американским дуэтом Эйша Мухаммад / Джессика Пегула. Киченок и латвийка Елена Остапенко, получившие седьмой номер посева, в первом круге сыграют против Кори Гауфф и Кэти Макнелли из США.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА Yarra Valley Classic

ТУРНИРНАЯ СЕТКА Gippsland Trophy