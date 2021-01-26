Стаховский попал в заявку турнира АТР в Мельбурне

Украинский теннисист Сергей Стаховский попал в стартовый список игроков соревнований АТР Tour 250 в Мельбурне.
В топ-5 посева вошли Давид Гоффен, Карен Хачанов, Хуберт Хуркач, Янник Синнер и Николоз Басилашвили.
Соревнования под названием «Murray River Open» пройдут с 1 по 7 февраля.
Отметим, что на данный момент Стаховский пребывает на строгом карантине.
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Источник — Twitter
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