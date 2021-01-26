Стаховский попал в заявку турнира АТР в Мельбурне

Украинец перед Australian Open сыграет на еще одних соревнованиях

  • 26.01.2021 18:46
  • 171 просмотр
  • 1 комментарий
Стаховский попал в заявку турнира АТР в Мельбурне
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский попал в стартовый список игроков соревнований АТР Tour 250 в Мельбурне.

В топ-5 посева вошли Давид Гоффен, Карен Хачанов, Хуберт Хуркач, Янник Синнер и Николоз Басилашвили.

Соревнования под названием «Murray River Open» пройдут с 1 по 7 февраля.

Отметим, что на данный момент Стаховский пребывает на строгом карантине.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 26.01.2021 18:50
    0
    Вот здесь и доказывай, как ты любишь Родину, и чем ты отличаешься от Луческу, как здорово говоришь на рiднiй мовi на корте.....
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 26.01.2021 18:50
    0
    Вот здесь и доказывай, как ты любишь Родину, и чем ты отличаешься от Луческу, как здорово говоришь на рiднiй мовi на корте.....
    Ссылка
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