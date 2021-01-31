ATP Cup-2021. Расписание и результаты

Со 2 по 6 февраля в Мельбурне пройдет второй розыгрыш ATP Cup.
В связи с пандемией коронавируса 12 мужских сборных (а не 24, как было запланировано) были поделены на 4 группы. Игроки могут зарабатывать очки в рейтинг ATP, более детально в таблице.
Оба полуфинала пройдут пятого февраля. В одном победитель группы A встретится с победителем группы D, во втором – сильнейшая сборная из группа B сыграет с сильнейшей в группе C.
Финал назначен на шестое февраля. Действующий чемпион – сборная Сербии.
Призовой фонд ATP Cup составляет $7,5 миллионов.
РАСПИСАНИЕ
2 февраля
01:00* - Сербия – Канада
01:00 - Австрия – Италия
08:30 - Россия – Аргентина
08:30 - Испания – Австралия
3 февраля
01:00 - Германия – Канада
01:00 - Италия – Франция
08:30 - Россия – Япония
08:30 - Греция – Австралия
4 февраля
01:00 - Сербия – Германия
01:00 - Австрия – Франция
08:30 - Испания – Греция
08:30 - Аргентина – Япония
* здесь и далее указано киевское время
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Сербия
|3
|Германия
|2
|Канада
Группа B
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Испания
|3
|Греция
|2
|Австралия
Группа C
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Австрия
|3
|Италия
|2
|Франция
Группа D
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Россия
|3
|Аргентина
|2
|Япония
Источник — Sport.ua
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