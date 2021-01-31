ATP Cup-2021. Расписание и результаты

Со 2 по 6 февраля в Мельбурне пройдет второй розыгрыш ATP Cup.

В связи с пандемией коронавируса 12 мужских сборных (а не 24, как было запланировано) были поделены на 4 группы. Игроки могут зарабатывать очки в рейтинг ATP, более детально в таблице.

Оба полуфинала пройдут пятого февраля. В одном победитель группы A встретится с победителем группы D, во втором – сильнейшая сборная из группа B сыграет с сильнейшей в группе C.

Финал назначен на шестое февраля. Действующий чемпион – сборная Сербии.

Призовой фонд ATP Cup составляет $7,5 миллионов.

РАСПИСАНИЕ

2 февраля

01:00* - Сербия – Канада

01:00 - Австрия – Италия

08:30 - Россия – Аргентина

08:30 - Испания – Австралия

3 февраля

01:00 - Германия – Канада

01:00 - Италия – Франция

08:30 - Россия – Япония

08:30 - Греция – Австралия

4 февраля

01:00 - Сербия – Германия

01:00 - Австрия – Франция

08:30 - Испания – Греция

08:30 - Аргентина – Япония

* здесь и далее указано киевское время

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Сербия 3 Германия 2 Канада

Группа B

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Испания 3 Греция 2 Австралия

Группа C

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Австрия 3 Италия 2 Франция

Группа D