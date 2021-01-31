ATP Cup-2021. Расписание и результаты

Cо 2 по 6 февраля на кортах Мельбурна пройдет командный чемпионат АТР

  • 31.01.2021 15:46
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ATP Cup-2021. Расписание и результаты
© ATP Cup

Со 2 по 6 февраля в Мельбурне пройдет второй розыгрыш ATP Cup.

В связи с пандемией коронавируса 12 мужских сборных (а не 24, как было запланировано) были поделены на 4 группы. Игроки могут зарабатывать очки в рейтинг ATP, более детально в таблице.

Оба полуфинала пройдут пятого февраля. В одном победитель группы A встретится с победителем группы D, во втором – сильнейшая сборная из группа B сыграет с сильнейшей в группе C.

Финал назначен на шестое февраля. Действующий чемпион – сборная Сербии.

Призовой фонд ATP Cup составляет $7,5 миллионов.

РАСПИСАНИЕ

2 февраля

01:00* - Сербия – Канада
01:00 - Австрия – Италия
08:30 - Россия – Аргентина 
08:30 - Испания – Австралия

3 февраля

01:00 - Германия – Канада
01:00 - Италия – Франция
08:30 - Россия – Япония
08:30 - Греция – Австралия

4 февраля

01:00 - Сербия – Германия
01:00 - Австрия – Франция
08:30 - Испания – Греция
08:30 - Аргентина – Япония

* здесь и далее указано киевское время

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

Команда Матчи В-П Очки
1 Сербия      
3 Германия      
2 Канада      

Группа B

Команда Матчи В-П Очки
1 Испания      
3 Греция      
2 Австралия      

Группа C

Команда Матчи В-П Очки
1 Австрия      
3 Италия      
2 Франция      

Группа D

Команда Матчи В-П Очки
1 Россия      
3 Аргентина      
2 Япония      
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Источник — Sport.ua

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