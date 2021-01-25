ФОТО. Люка Пуй впервые стал отцом

У французского теннисиста Люки Пуя и его супруги Клеманс Бертран родилась дочь, которую назвали Розой.

Пара сыграла свадьбу в сентябре 2019 года.

Отметим, что Пуй входил в первую десятку мирового рейтинга в одиночном разряде. На данный момент он восстанавливается после операции на правом локте и пропустит Открытый чемпионат Австралии, на котором два года назад играл в полуфинале.