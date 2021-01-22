Дарья Снигур – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Дарья Снигур (№221 WTA) проведет полуфинальный матч на хардовом 25-тысячнике ITF в ОАЭ.
Украинка сразится со швейцаркой Викторией Голубич (№138 WTA), которая возглавляет посев. Начало в 09:20.
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Источник — Sport.ua
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