Дарья Снигур – в полуфинале 25-тысячника ITF в ОАЭ

Украинка Дарья Снигур (№221 WTA) продолжает побеждать на хардовом 25-тысячнике ITF в ОАЭ.
В матче 1/4 финала украинская теннисистка переиграла шестую сеяную Кристину Букшу из Испании (№163 WTA).
Эль-Фуджайра. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Кристина Букша (Испания, 6) – 6:1, 6:3
В полуфинале Снигур сразится со швейцаркой Викторией Голубич (№138 WTA), которая возглавляет посев.
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Источник — Sport.ua
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