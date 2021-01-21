ВИДЕО. С гантелями и лентой. Костюк тренируется в гостиничном номере

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк продолжает готовиться к Australian Open.
Костюк находится на самоизоляции в австралийском отеле. Несмотря на это, спортсменка активно тренируется в своем номере, используя гантели и ленту для фитнеса.
«Карантинные тренировки. День 7», — прокомментировала Марта видео своих занятий.
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Источник — Instagram
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