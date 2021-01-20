Снигур вышла в четвертьфинал 25-тысячника ITF в ОАЭ

Украинка Дарья Снигур (№221 WTA) продолжает побеждать на хардовом 25-тысячнике ITF в ОАЭ.
Во втором круге украинская теннисистка переиграла четвертую сеяную Леони Кунг из Швейцарии (№158 WTA).
Эль-Фуджайра. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Леони Кунг (Швейцария, 4) – 6:2, 6:4
В следующем раунде Снигур сразится с Кристиной Букшей из Испании, посеянной на турнире под шестым номером.
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Источник — Sport.ua
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