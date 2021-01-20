Ник КИРЬОС: «Джокович никогда не станет величайшим в истории»

Скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос считает, что Новак Джокович не станет величайшим теннисистом всех времен:

«Неважно, сколько титулов на турнирах «Большого шлема» он завоюет. Для меня он никогда не будет величайшим в истории.

Мы дважды встречались на корте, и он не смог меня обыграть. Он не может считаться лучшим теннисистом всех времен».