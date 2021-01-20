Ник КИРЬОС: «Джокович никогда не станет величайшим в истории»

Скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос считает, что Новак Джокович не станет величайшим теннисистом всех времен:
«Неважно, сколько титулов на турнирах «Большого шлема» он завоюет. Для меня он никогда не будет величайшим в истории.
Мы дважды встречались на корте, и он не смог меня обыграть. Он не может считаться лучшим теннисистом всех времен».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Tennis World USA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
ось так
ось так
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.