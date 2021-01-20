Ник КИРЬОС: «Джокович никогда не станет величайшим в истории»

Австралиец не восхищается первой ракеткой мира

  • 20.01.2021 17:59
  • 489 просмотров
  • 1 комментарий
Ник КИРЬОС: «Джокович никогда не станет величайшим в истории»
© ATP. Новак Джокович

Скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос считает, что Новак Джокович не станет величайшим теннисистом всех времен:

«Неважно, сколько титулов на турнирах «Большого шлема» он завоюет. Для меня он никогда не будет величайшим в истории.

Мы дважды встречались на корте, и он не смог меня обыграть. Он не может считаться лучшим теннисистом всех времен».

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Источник — Tennis World USA

(3 голоса)

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Комментарии
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 20.01.2021 18:32
    0
    як припечатав!!!
    ось так
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 20.01.2021 18:32
    0
    як припечатав!!!
    ось так
    Ссылка
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